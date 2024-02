Raffaele Salvoldi sfida la gravità: a Varallo struttura di 10 metri con base di 60 centimetri. L’artista grignaschese sta realizzando un’opera in legno nell’ex chiesa di San Carlo.

A Varallo è partita la nuova sfida di Raffaele Salvoldi a Palazzo dei Musei tra materia, tempo e gravità. In questi giorni l’artista grignaschese è all’opera nella chiesa di San Carlo con un obiettivo: costruire una struttura alta 10 metri con una base di lavoro di appena 60×60 centimetri.

Raggiunta la vetta, la struttura potrà essere visitata fino a domenica 10 marzo sempre negli orari di apertura di Palazzo dei Musei (costo 2 euro a persona; incluso nel biglietto per chi visita le collezioni). In questa data la sfida si concluderà.

La demolizione

Come si concluderà? Con i workshop, al pomeriggio dalle 14 e 15.30, aperti ad adulti e bambini, per scoprire insieme all’artista i segreti della gravità e cimentarsi in un gioco a tempo (durata 1 ora; costo: 5 euro a persona). E con la demolizione, alle 17.30, forse il momento più atteso delle performance di Salvoldi (costo: 5 euro per assistere, 10 euro per demolire).

E’ inoltre possibile accedere al pacchetto speciale workshop più demolizione, che comprende un turno di laboratorio, la demolizione e l’ingresso alle sale di Palazzo dei Musei (costo 10 euro).

Per tutte le iniziative di domenica 10 marzo i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria contattando il numero 0163.51424 o inviando una e-mail a info@palazzodeimusei.it