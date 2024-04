Recuperato il pick-up precipitato in un dirupo a Cervatto. Lutto per Marco, 52 anni. L’incidente martedì all’alba, il muratore stava recandosi al lavoro.

E’ stato riportato in strada e rimosso il pick-up Ranger in cui viaggiava Marco Albertetti, il muratore 52enne vittima del tragico incidente avvenuto martedì mattina a Cervatto. Un’operazione non facile, visto che il veicolo ha fatto un volo di un centinaio di metri dopo essere uscito di strada, andando ad accartocciarsi lungo il dirupo.

In azione nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1o aprile, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, quella dei mezzi speciali con autogru.

Un recupero per evitare danni ambientali

La vettura è stata recuperata per evitare l’inquinamento della falda acquifera a causa di una perdita di olio. L’intervento dalla squadra dei Vigili del fuoco è valso al recupero e messa in sicurezza del mezzo incidentato. La strada è comunque regolarmente aperta al traffico. Presenti sul posto anche i carabinieri.

Lutto in valle per Marco

Intanto in zona sono giorni di lutto per Marco Albertetti, vittima dell’incidente. L’uomo era ben conosciuto: marito dell’ex sindaco Federica Stalla, era muratore e anche volontario tra i vigili del fuoco di Cravagliana, gruppo che aveva contribuito a fondare.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e di ricordo che sono apparsi in questi giorni sui social.

