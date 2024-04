Fiamme su un treno merci a Cressa: a fuoco un camion caricato sui vagoni. I passeggeri sul treno che transitava sul binario opposto sono stati fatti scendere.

Circolazione ferroviaria bloccata nella mattinata di ieri, mercoledì 10 aprile, lungo la tratta Domodossola-Borgomanero-Novara: un camion su un treno merci si è incendiato a Cressa.

Come riportano i colleghi di Prima Novara, l’incendio è stato innescato da un cavo della linea penzolante (forse per il vento dell’altra notte) che ha toccato il telone del camion sul treno. Il treno passeggeri che transitava sul binario opposto si è fermato per sicurezza, non è entrato in contatto con il fuoco.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto i vigili del fuoco di Borgomanero con aps, volontari Oleggio e una squadra di Novara con autobotti per rifornimento. Sul posto anche la polizia per accertamenti e il personale delle ferrovie.

Il treno merci era diretto a Friburgo, in Germania. Disagi anche per numerosi studenti che nella mattinata utilizzano quella tratta ferroviaria per recarsi nelle scuole di Borgomanero e di Novara.

