Regalo da 10 milioni per la Valsesia: serviranno per rifare la seggiovia tra Scopello e Mera. L’impianto ha superato i 40 anni di vita e deve essere rinnovato completamente. Il Ministero ha approvato il progetto di Monterosa 2000.

Arriva come un dono natalizio il finanziamento di 10 milioni di euro erogato dal Ministero del turismo a favore del comprensorio sciistico Monterosa 2000 spa, che consentirà di rifare l’impianto di arroccamento da Scopello all’Alpe di Mera. In pratica, la seggiovia che dal paese raggiunge l’Alpe.

Un risultato che premia l’intero territorio, dove si è ormai consolidato un modus operandi che punta sul lavoro di squadra: «Il risultato conseguito è frutto di una sinergia molto proficua – commenta il presidente di Unione montana Valsesia, Francesco Pietrasanta – che ha visto Unione montana, Comune di Scopello e Monterosa 2000 lavorare con impegno e con il supporto determinante del consigliere regionale Angelo Dago, che ha saputo coinvolgere i vertici regionali portando a casa questo importante esito, che avrà ricadute importanti su tutto il sistema turistico valsesiano».

Come è noto, la seggiovia ha ormai più di 40 anni, e da tempo è noto che l’impianto va rinnovato. Per questo si è presentato un progetto al Ministero.

Premiato il progetto valsesiano

Il progetto tecnico della società Monterosa 2000 Spa ha ottenuto uno dei migliori punteggi tra le 40 progettualità finanziate dal Ministero: «Il lavoro della società degli impianti è stato apprezzato e valorizzato dagli assessori regionali allo sport e alla montagna – aggiunge ancora Pietrasanta – oltre che dallo stesso preidente Cirio, che ancora una volta hanno dimostrato il grande attaccamento al nostro territorio, ottenuto grazie al nostro consigliere valsesiano Angelo Dago, sempre “sul pezzo”, portavoce eccellente delle istanze della nostra valle che sempre più sta crescendo e credendo in se stessa e nelle proprie potenzialità».

Per iniziare bene il nuovo anno

Il 2024 si apre dunque con un nuovo, grande progetto da realizzare: «Questi 10milioni di euro rappresentante contemporaneamente un grande successo e una nuova grande sfida per la Valsesia che guarda al futuro – conclude il presidente Pietrasanta – abbiamo un motivo in più per brindare alle Festività che stanno per cominciare e per iniziare con entusiasmo il 2024 che è alle porte».