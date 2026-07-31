Questa mattina la Regione Piemonte ha approvato un emendamento all’assestamento di bilancio che destina 500mila euro alla revisione della funivia di Varallo, garantendo così le risorse necessarie per affrontare un intervento considerato indispensabile per il futuro dell’impianto. L’annuncio arriva dopo giorni di confronto tra Regione, enti locali e soggetti coinvolti, che avevano cercato una soluzione per scongiurare il rischio di un prolungato stop dell’infrastruttura.

La somma non copre per intero il costo (stimato in 610mila euro), ma certamente lo ammortizza in modo decisivo.

Una risposta attesa dal territorio

La revisione dell’impianto, chiuso da quasi un mese, rappresentava da tempo una delle principali preoccupazioni della Valsesia. La funivia costituisce infatti il collegamento più rapido tra il centro storico di Varallo e il Sacro Monte, patrimonio mondiale dell’Unesco, oltre a essere un’infrastruttura fondamentale per il turismo, i pellegrinaggi e la mobilità locale.

Negli ultimi giorni la questione era arrivata anche sul tavolo del consiglio regionale. Martedì scorso il presidente della Regione Alberto Cirio e il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti avevano incontrato gli enti locali e tutti i soggetti interessati, assumendo l’impegno di individuare rapidamente una soluzione finanziaria. Un impegno che oggi si è concretizzato con l’approvazione dell’emendamento.

Cirio: «Manteniamo la parola data»

Il presidente della Regione Alberto Cirio ha sottolineato il valore del risultato raggiunto: «Abbiamo raccolto l’istanza del territorio e ci siamo messi al lavoro per trovare una soluzione. Martedì scorso in consiglio regionale, insieme al consigliere e capogruppo Carlo Riva Vercellotti, ho voluto incontrare gli enti locali e tutti i soggetti coinvolti per individuare una soluzione. Ci eravamo assunti l’impegno di risolvere la situazione in tempi rapidi e oggi manteniamo quella parola: nell’assestamento di bilancio della Regione Piemonte abbiamo previsto uno stanziamento di 500 mila euro a favore della funivia di Varallo».

Il governatore ha poi evidenziato il metodo seguito: «È il risultato di un lavoro condiviso che dimostra come, quando le istituzioni collaborano e si confrontano in modo concreto, è possibile trovare risposte alle esigenze delle comunità. La funivia di Varallo è un’infrastruttura strategica per la Valsesia, per il turismo e per la valorizzazione di uno dei luoghi simbolo del nostro Piemonte».

Un investimento sul futuro del Sacro Monte

Lo stanziamento regionale rappresenta un passaggio decisivo per assicurare il futuro dell’impianto, considerato un elemento essenziale dell’offerta turistica della città e di tutta la Valsesia. Il collegamento con il Sacro Monte richiama ogni anno migliaia di visitatori, escursionisti e pellegrini, contribuendo in maniera significativa all’economia locale e alla promozione del territorio.

«Con questo intervento – ha concluso Cirio – la Regione conferma la propria vicinanza al territorio e la volontà di accompagnare un percorso che punta a valorizzare sempre di più le eccellenze di questa comunità». Ora l’attenzione si sposterà sulle procedure tecniche necessarie per avviare la revisione e consentire all’impianto di continuare a svolgere il proprio ruolo strategico per Varallo e l’intera Valsesia.

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