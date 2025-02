Riapre dopo un mese la stazione Eni di Varallo: c’è anche il gpl. Self service sempre attivo, il gestore solo part-time.

Alla fine una soluzione è stata trovata: e nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 febbraio, riapre la stazione di servizio Eni di via Mario Tancredi Rossi, all’uscita nord di Varallo. Si tratta di un punto di riferimento per tanti automobilisti della zona e per tanti turisti.

La stazione era chiusa dalla fine dello scorso anno, quando i gestori, i coniugi Marco Pattaroni e Alessandra Crobeddu, avevano deciso di cessare la loro attività. Uno stop che aveva messo in difficoltà i numerosi utenti, costretti comunque a far erifornimento in stazioni di servizio per loro più scomode. In particolare, il disagio maggiore si è riversato su coloro che hanno una vettura a gpl: tolto quello di Varallo, non esiste un altro punto di rifornimento da Borgosesia in su. Quello più vicino è a Bornate.

Eni trova un nuovo gestore

Per fortuna la situazione si dovrebbe risolvere a partire da oggi. «L’amministrazione comunale – annuncia il vice sindaco Eraldo Botta – facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 13 gennaio, avvisa la cittadinanza che il responsabile di zona di Eni, Edoardo Svanini, ha comunicato che il punto vendita di Varallo riaprirà il 7 febbraio 2025, con queste precisazioni: pomeriggi da lunedì a venerdì e sabato mattina servito (compreso gpl), self sempre aperto».

