Rischio valanghe sul Monte Rosa, la stagione dello sci anticipa la chiusura. Si voleva tenere aperto fino a Pasqua, ma la neve caduta nei giorni scorsi ha fatto cambiare i programmi.

Il calendario prevedeva la chiusura nel giorno di Pasqua, ma il maltempo dei giorni scorsi ha costretto Monterosa 2000 a cambiare i programmi riguardo la stagione dello sci. «In considerazione della quantità de neve caduta in quota – si legge sul portale della società che gestisce gli impianti – e del permanere di un pericolo valanghe di grando 4-forte, e dell’impossibilità di provvedere alle operazioni di ripristino e di messa in sicurezza delle piste, nonché delle previsioni meteo per i prossimi giorni che indicano nuove perturbazioni, gli impianti di Alagna resteranno definitivamente chiusi».

Unica riapertura degli impianti per la prossima settimana, neve permettendo, sarà per il 26 aprile in occasione del Trofeo Mezzalama, che quest’anno arriva alla sua edizione numero 24. Gli altri impianti della zona, Bielmonte e Alpe di Mera, hanno già chiuso i battenti l’altra settimana.

Il “Mezzalama”

Il Trofeo Mezzalama è una delle competizioni di sci alpinismo più prestigiose e impegnative al mondo. Si svolge sul massiccio del Monte Rosa, tra la Valle d’Aosta e il Piemonte, ed è conosciuto anche come la “Maratona dei Ghiacciai” per la sua spettacolarità e difficoltà. Il percorso classico collega Breuil-Cervinia a Gressoney-La-Trinité, passando per alcune cime per un percorso totale di circa 45 chilometri.

