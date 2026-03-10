Fiamme nella notte a Cervatto, va a fuoco un stabile di tre piani. LE FOTO

Fiamme nella notte a Cervatto, va a fuoco un intero stabile. Intervento dei vigili del fuoco in località Orlino, per fortuna non ci sono feriti.

Fiamme nella notte a Cervatto, va a fuoco un intero stabile

Momenti di paura nella tarda serata di ieri, lunedì 9 marzo, in alta Valsesia, dove un incendio ha interessato un edificio nel territorio del comune di Cervatto.

L’allarme è scattato poco dopo le 22.30 nella frazione Orlino. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo insieme ai volontari di Cravagliana, impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che aveva ormai completamente avvolto uno stabile di tre piani.

LEGGI ANCHE: La casa è in fiamme e gli occupanti si rifugiano sui balconi

Difficile raggiungere il luogo dell’incendio

Per raggiungere l’edificio i soccorritori hanno dovuto percorrere a piedi un tratto di strada, trasportando l’attrezzatura necessaria per affrontare l’emergenza. Al loro arrivo le fiamme erano già molto estese e avevano iniziato a interessare anche una piccola porzione di bosco nelle vicinanze.

Grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco il rogo è stato circoscritto in tempi brevi, evitando che si propagasse alla vegetazione circostante. Determinante anche l’utilizzo di attrezzature cingolate, che hanno consentito di facilitare le operazioni di spegnimento in una zona non facilmente accessibile.

Nessun ferito, ma pesanti danni

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’edificio è rimasto pesantemente danneggiato. Restano ora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook