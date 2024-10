Schianto frontale sulla 299 a Varallo, una persona ricoverata con codice rosso. Impatto lungo la provinciale all’altezza di Roccapietra, ci sono altri due feriti meno gravi. Traffico a lungo bloccato.

Schianto frontale sulla 299 a Varallo, una persona ricoverata con codice rosso

Un pensionato ricoverato in gravi condizioni e altre due persone sono finite in ospedale. E’ il bilancio di uno schianto frontale avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 ottobre, sulla strada provinciale 299 nel territorio di Varallo.

Due auto si sono scontrate all’altezza di frazione Roccapietra per cause ancora da definire. Un 70enne è stato portato all’ospedale “Maggiore” di Novara con traumi da codice rosso, due altre persone sono finite al pronto soccorso in condizioni meno gravi.

Traffico congestionato lungo le strade della zona

La strada è rimasta a lungo chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Registrati chilometri di code fino alla prima serata a causa dell’imbuto che si è creato lungo le altre vie della zona. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi ai soggetti coinvolti. Come accennato, l’incidente si è verificato in zona Roccapietra, all’altezza dell’area industriale di Varallo.

Maggiori particolari domani su Notizia Oggi

