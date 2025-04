Scopello, frana investe alcune case di Frasso. Evacuati gli edifici a rischio. VIDEO

Scopello, frana investe alcune case di Frasso. Evacuati gli edifici a rischio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per fortuna non ci sono stati feriti.

Scopello, frana investe alcune case di Frasso. Evacuati gli edifici a rischio

E’ diventato virale un video realizzato questa mattina in località Frasso, sopra Scopello. Qui una frana staccatasi dal versante è piombata su alcune antiche abitazioni. Uno degli edifici ha ceduto sotto la spinta del fango ed è stato in parte distrutto. Per fortuna si trattava di una casa ormai disabitata. Altre abitazioni sono state investite ma le pareti hanno tenuto. Qui sotto il video di Rosangela tramite Centro meteo Piemonte che sta girando sui social: la situazione appare sconfortante.

L’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione

Una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Varallo Sesia è intervenuta in mattinata nella frazione. Per precauzione, sono stati fatti evacuare gli abitanti, in attesa di una verifica sulla stabilità del versante.

Da ricordare che al momento la strada provinciale 299 della Valsesia è ancora chiusa in via precauzionale. Nelle ore scorse è anche caduta una frana tra Campertogno e Mollia.

