A partire dalla serata di ieri, mercoledì 16 aprile, sono state decine e decine gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco in Valsesia e in tutta la provincia di Vercelli. Al lavoro gli operatori di caserme e distaccamenti, ma anche i volontari dell’alta valle e di Romagnano. Tutte le squadre sono state impegnate per numerosi interventi a causa del maltempo che sta colpendo l’intera provincia e il resto delle regioni vicine.

In particolare, i vigili del fuoco sono stati impegnati su frane, piante pericolanti che invadevano la sede stradale, allagamenti, grondaie pericolanti e causando anche lo straripamento dei torrenti.

La frana di Frasso

Nelle prime ore di questo mattino una squadra del distaccamento di Varallo Sesia è intervenuta a Frasso, frazione di Scopello, per una frana che ha interessato l’abitato e fatto crollare uno stabile dismmesso ed hanno provveduto ad evacuare gli abitanti della frazione dove non si sono riscontrati feriti.

Attualmente anche la Val Vogna è isolata da Cà di Janzo a causa di una frana. Da segnalare anche lo straripamento di torrenti che hanno allagato le case dei paesi tra cui Scopello, Pila e Piode. Al momento gli operatori stanno tenendo sotto controllo il livello del fiume Sesia. La situazione è in continuo aggiornamento.

