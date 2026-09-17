A Scopello proseguono in queste settimane i lavori per la nuova telecabina diretta all’Alpe di Mera. Il cantiere, aperto nel marzo 2026, rispetta il cronoprogramma e punta all’entrata in funzione nel prossimo dicembre, in tempo per accogliere gli sciatori nella stagione invernale 2026/2027.

Il collegamento sostituirà due impianti: la storica biposto Scopello-Mera, attiva dal 1976, e la quadriposto Capricorno, entrambe smantellate tra marzo e aprile. Il percorso comprenderà una fermata intermedia a quota 1.153 metri e terminerà all’Alpe di Mera, a 1.534 metri.

Quaranta cabine e 2.400 persone all’ora

La telecabina Scopello-Mera avrà una lunghezza di 2.344 metri e coprirà 850 metri di dislivello partendo dai 684 metri del paese. Saranno disponibili 40 cabine da dieci posti, mentre la capacità di trasporto varierà tra 1.500 e 2.400 passeggeri ogni ora.

La velocità raggiungerà i sei metri al secondo, pari a circa 21 chilometri all’ora: per compiere l’intero tragitto basteranno circa otto minuti. Il nuovo sistema faciliterà inoltre l’accesso alle piste, compresa la Mera-Scopello, tornata fruibile nel gennaio 2025 dopo il potenziamento dell’innevamento programmato.

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Un investimento da 23 milioni

L’opera è pensata anche per rafforzare il turismo estivo: nelle cabine troveranno spazio biciclette e attrezzature sportive, ampliando le opportunità per escursionisti, biker e appassionati di attività outdoor.

L’investimento ammonta a 23 milioni di euro: dieci arrivano dal Ministero del turismo, dieci da Regione Piemonte e Finpiemonte Partecipazioni, mentre tre sono sostenuti dalla Provincia di Vercelli, dall’Unione montana, dal Comune di Scopello e dagli altri enti coinvolti.

Le foto sono state realizzate da un lettore, che ringraziamo

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