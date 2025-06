Secondo nome per l’Alpàa 2025: il 14 luglio arriva Raf. Il cantautore pugliese a Varallo per il tour che celebra anche i 40 anni di “Self control”.

Dopo l’annuncio dell’arrivo di Noemi per la serata di venerdì 18 luglio, subito il secondo nome di spicco nel cartellone dell’Alpàa di Varallo. Lunedì 14 luglio sarà Raf a salire sul palco di piazza Vittorio per un concerto del tour che vuole anche celebrare i 40 anni dal brano che ha lanciato la carriera del cantautore pugliese: “Selfi control”.

«Un’icona della musica italiana, che quest’anno celebra 40 anni di carriera con un tour-evento speciale e farà tappa anche a Varallo». Così il comitato organizzatore dell’Alpàa presenta Raf sul proprio profilo social. Ricordando anche altri successi, come “Sei la più bella del mondo”, “Il battito animale”, “Cosa resterà degli anni ‘80” e “Infinito”. Brani che sono diventati colonna sonora di intere generazioni, pronti a risuonare in una serata magica nel cuore dell’estate.

Quarant’anni di carriera

Raf, pseudonimo di Raffaele Riefoli, è uno dei cantautori più amati della musica italiana. Ha raggiunto il successo internazionale appunto con “Self Control” (1984), esportato anche all’estero in versioni multiple. Dopo l’esordio in inglese, Raf ha conquistato il pubblico italiano con hit pop indimenticabili. La sua musica, sempre attenta alla melodia e ai testi, ha attraversato i decenni con coerenza e stile.

Negli anni ha collaborato con importanti artisti, tra cui Umberto Tozzi, con cui ha firmato “Gente di mare” (Sanremo 1987), diventata un simbolo della musica italiana nel mondo.

Negli ultimi anni Raf è tornato in scena con nuovi progetti discografici e tournée molto apprezzate. Nel 2019 ha pubblicato l’album “Selfie”, seguito dal tour congiunto con Umberto Tozzi, che ha registrato sold out in tutta Italia. Ha partecipato anche a eventi musicali e televisivi, mantenendo un forte legame con il pubblico di tutte le età.

