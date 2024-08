Sei appuntamenti teatrali in giro per la Valsesia. Storia e natura come fili conduttori della rassegna per giovani e adulti, spettacoli tra oggi e domenica.

Recitazione e natura saranno i fili conduttori della rassegna teatrale che nel fine settimana animerà alcune località della Valsesia. “Ensemble teatro” ha deciso infatti di promuovere un progetto del tutto innovativo che mira a coinvolgere giovani e adulti in giornate davvero particolari.

Si intitola “Un passo davanti all’altro” e si tratta di una rassegna presentata dall’associazione Enarmonia, con il supporto del bando “Valore alla cultura” della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli. A guidare il tutto, due giovani borgosesiani: Andrea Piazza e Arianna Soffiati.

Le date sono venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 agosto, di seguito il dettaglio dei sei appuntamenti teatrali.

L’idea

«Tutto è nato con l’idea di portare in valle la nostra esperienza maturata a livello professionale e dare modo a tutti di riscoprire il territorio sotto un altro punto di vista, appunto attraverso il teatro» spiega Arianna Soffiati, referente dell’organizzazione.

Tra me e Andrea, ad accomunarci c’è stato il proposito di mettere a disposizione il nostro bagaglio professionale per chi vive in loco e chi trascorre parte del proprio tempo di vacanze tra i nostri paesi».

«E così è nata l’intenzione di promuovere due spettacoli, uno per bimbi e l’altro per adulti, che verranno replicati, con lo scopo di far scoprire o riscoprire storie e particolarità della nostra terra».

Nel fine settimana ci saranno due spettacoli, ognuno messo in scena tre volte per un totale quindi di sei rappresentazioni che toccheranno Gattinara, Varallo, Carcoforo, alpe di Mera, Rimasco e Vocca. Il tutto tra oggi a domenica.

Un’avventura itinerante

«Nell’ottica della promozione di un’idea di teatro in gioco, ci sarà “Alla ricerca della Valle perduta” per le famiglie e i più piccoli in un’avventura itinerante. Due nostri attori porteranno in scena leggende del popolo Walser e le antiche storie della montagna e del Monte Rosa».

Questo spettacolo andrà in scena alle 15.30 di oggi, con ritrovo presso la Pro Loco di Carcoforo, domani, con ritrovo alla casetta della Pro loco Alpe di Mera, e domenica 11 a Palazzo dei Museo a Varallo.

L’epica dell’alpinismo

Per gli adulti è invece stato pensato “Lassù, storie di montagna sotto le stelle”, una rappresentazione particolare che vedrà protagonisti Giulia Amato e Edoardo Barbone. Loro daranno vita alle epiche narrazioni dell’epoca d’oro dell’alpinismo, raccontando eventi come la prima ascensione al Monte Bianco e la storica lotta per la vetta del Cervino del 1865.

«Ecco, importante a questo proposito anche l’elemento stesso della montagna. Non c’è solo il riferimento alle particolarità della nostra Valle ma anche alle imprese particolari che hanno segnato la storia dell’alpinismo».

Le storie saranno arricchite dalla melodia alla chitarra di Matteo Magaraci.

In questo caso gli appuntamenti sono, sempre con inizio alle 21, oggi all’Alpe Campo di Rimasco (Alto Sermenza), domani al Sesia Rafting a Vocca a due passi dal fiume e domenica alla Torre delle Castelle di Gattinara in occasione della rassegna di degustazione ed enogastronomia “Calici di stelle”.

Un tuffo nella storia

Per riuscire a preparare il progetto il sodalizio è stato chiamato a fare un tuffo nella storia di personaggi e paesi. «Andrea è stato formidabile in questo senso – prosegue Arianna Soffiati -. Consultando documenti e libri nelle biblioteche è riuscito a raccogliere straordinarie testimonianze che gli sono in seguito servite per la elaborazione dei copioni. E senza rivelare dettagli, possiamo dire che sono emerse moltissime curiosità che non vediamo l’ora di raccontare al pubblico».

Questo non è l’esordio di Ensemble teatro guidato da Andrea Piazza e Arianna Soffiati, rispettivamente regista e organizzatrice: «Di recente ci eravamo presentati con lo spettacolo Inegalitè a Serravalle. La nostra realtà è operativa soprattutto nel Milanese, ma ci stiamo facendo conoscere anche oltre».

Info e prenotazioni

Le prenotazioni per partecipare agli spettacoli stanno letteralmente volando. «Abbiamo avuto un grande riscontro positivo per quanto riguarda gli eventi serali dedicati agli adulti, ci sono ancora alcuni posti per le rappresentazione dei giovani».

Restano liberi alcuni posti per l’evento per ragazzi a Carcoforo e per quello a Varallo, mentre tutti gli altri spettacoli sono già al completo.

Per prenotare basta cercare “Alla ricerca della valle perduta” su www.eventbrite.it. Chi invece desiderasse avere maggiori informazioni potrà contattare ensembleteatro.aps@gmail.com o chiamare il 338.1548131.

