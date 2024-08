Stazione di Varallo ripulita e pronta per accogliere i pellegrini. Il viaggio a Lourdes parte domenica 25 agosto: è il 50mo anniversario.

Stazione di Varallo ripulita e pronta per accogliere i pellegrini

Ripulita dalla vegetazione e sistemata al meglio la stazione ferroviaria di Varallo: un riordino voluto dal Comune in attesa della partenza del nuovo pellegrinaggio verso Lourdes. Il viaggio inizia domenica 25 agosto, con ritorno previsto per il giorno 31. Sarà un’edizione importante: si celebreranno infatti i 50 anni dal primo pellegrinaggio, promosso dal compianto don Ercole Scolari e dai volontari nel 1974.

In occasione del pellegrinaggio il gruppo porterà con sé alcune immagini simbolo della Valsesia che verranno benedette nel corso della messa all’interno della grotta di Lourdes quelle della Beata Panacea e della Madonna Incoronata. Inoltre tutti i pellegrini riceveranno una fiaccola speciale dedicata al cinquantesimo anniversario disegnata e colorata dai bambini delle scuole di Varallo.

Come si ricorderà, per una giornata si era addirittura tenuto che il pellegrinaggio potesse saltare: le Ferrovie avevano infatti cancellato il viaggio per una serie di problemi proprio alla stazione, che ora sono stati risolti. Infatti c’era stato il dietrofront e la conferma del treno.

Il pellegrinaggio alla grotta al Parco 25 Aprile

L’altra settimana, in preparazione al pellegrinaggio, l’associazione “Amici di Lourdes” avevana invitato i pellegrini e i volontari a prendere parte alla processione mariana che dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie aveva poi raggiunto con le fiaccole la Grotta di Lourdes presente all’interno del Parco XXV Aprile per un momento di preghiera tutti insieme.

«Siamo contenti – commentano i membri del sodalizio – che i problemi siano stati risolti e che si possa tornare a pensare in serenità alla partenza che avverrà nel pomeriggio di domenica 25. Le iscrizioni sono ancora aperte per chi decidesse all’ultimo di partire con noi. Ringraziamo Eraldo Botta, Matteo Salvini e Luigi Cantamessa per l’interessamento dimostrato nei confronti del pellegrinaggio e soprattutto dei pellegrini malati».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook