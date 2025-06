La temperatura fa il record alla Margherita: ieri alle 11 toccati i 9,5 gradi. Il precedente primato era di 9,3 gradi, registrato il 5 agosto 2015.

La giornata di ieri, mercoledì 25 giugno 2025, resterà negli annali della meteorologia alpina: alla Capanna Margherita, 4554 metri sul massiccio del Monte Rosa, la stazione meteorologica più alta d’Europa ha registrato una temperatura record di +9,5 gradi alle 11 del mattino. Lo certifica anche l’Arpa Piemonte.

Il precedente primato, risalente al 5 agosto 2015, era di +9,3 gradi. Un valore che sembrava già eccezionale, ma che ora viene superato. L’episodio si inserisce in un’ondata di calore anomala che sta investendo l’arco alpino, con lo zero termico stabilmente oltre i 4.800 metri e temperature da record anche in molti rifugi sopra i 3.000 metri.

Gli altri record alla Margherita

La Capanna Margherita ha una serie di primati registrati dalla stazione meteo. Eccone alcunid egli ultimi anni:

Temperatura minima assoluta: −37,3 °C, registrata il 25 gennaio 2005, durante una storica ondata di gelo.

Temperatura massima precedente: +9,3 °C, il 5 agosto 2015.

Giorni senza disgelo: in media oltre 300 all’anno, con intere settimane in cui la colonnina di mercurio non superava mai lo zero.

Solo pochi giorni all’anno superano i 0 °C per più ore consecutive.

L’anno più “caldo”: il 2022, con oltre 30 giorni di disgelo parziale o totale.

Escursione termica record: oltre 20 °C in estate tra la notte e le ore centrali del giorno.

Una sentinella delle Alpi

La Capanna Margherita, oltre a essere un simbolo dell’alpinismo, è anche una sentinella scientifica: da oltre vent’anni registra giorno per giorno i segnali che arrivano dalla seconda vetta europea.

