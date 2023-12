Truffa a Varallo col sistema del finto incidente. Derubata una donna alla quale era stato fatto credere che il figlio fosse finito nei guai.

Truffa a Varallo col sistema del finto incidente

Il sistema dell’incidente cui sarebbe stato coinvolto il figlio è andato a segno ai danni di una donna di Varallo, cui è sparita uan notevole somma di denaro che aveva in casa. La tecnica è quella ormai collaudata: qualcuno telefona a casa della vittima, oppure manda un messaggio sullo smartphone.

Si spaccia per un figlio (o un nipote o un altro congiunto) e con voce concitata spaventa la vittima spiegando di essere nei guai perché responsabili di un incidente d’auto. E se non si parla di incidenti, si delinea comunque una situazione per cui si ha urgentissimo bisogno di denaro contante, o anche gioielli.

Si raccomanda quindi alla persona di mettere insieme tutto quello che ha incasa, che di lì a breve arriverà qualcuno di fiducia (mandato dal presunto figlio) a ritirare il contante.

La trappola è scattata

E così è accaduto anche nei giorni scorsi a Varallo. La donna ha creduto alla telefonata e, spavenata, ha radunato quello che aveva in casa con l’intento di aiutare il congiunto. Il truffatore si è poi presentato all’ingresso, ha rititrato quanto raccolto, ha ringraziato ed è sparito.

Solo più tardi la donna di Varallo si è resa conto di essere stata vittima di un raggiro, e ha fatto denuncia. Da ricordare che solo qualche giorno fa un caso simile si era avuto a Vercelli: ma per fortuna i carabinieri erano riusciti a individuare il truffatore prima che mettesse a segno il suo colpo.

Foto d’archivio