Un metro di neve in montagna, pericolo “forte” di valanghe

L’abbondante nevicata di ieri ha lasciato un metro e più di coltre bianca nelle aree montane (molto meno via via che si scende di quota). Tant’è che per la giornata di oggi, mercoledì 28 febbraio, il bollettino valanghe dell’Arpa Piemonte ha colorao di rosso tutta la zona oltre i mille metri di quota circa.

Il che significa pericolo di valanghe “forte”, il penultimo della scala. Per questo motivo già nella serata di ieri la Provincia di Vercelli ha ordinato la chiusura delle strade che salgono a Rima e a Carcoforo, riservandosi di verificare nella mattinata di oggi l’effettiva sotuazione di rischio.

Ovviamente la segnalazione del rischio valanghe è anche un ammonimento a chiunque abbia in mente di effettuare un’escursione in quota.

Alcuni impianti sciistici chiusi

Vista l’abbindanza della nevicata, alcuni impianti sciistici della zona restano chiusi in attesa che la neve venga battuta. E’ il caso del “Bimella” a Mera e di tutta la stazione di Bielmonte, che si ripromette di aprire domani con le piste sistemate. A questo punto è garantita la stagione sciistica almeno fino a Pasqua, se non oltre.

