Una linea con 12 corse quotidiane: Varallo spera in Arenaways per la ferrovia. Il Comune ha presentato il suo progetto ai vertici del gruppo italiano.

Una linea con 12 corse quotidiane: Varallo spera in Arenaways per la ferrovia

Dodici coppie di treni tra Varallo e Novara per far decollare finalmente la linea ferroviaria chiusa undici anni fa. E’ l’idea su cui da tempo sta lavorando l’amministrazione comunale di Varallo cercando anche un partner privato.

«A Varallo abbiamo incontrato il presidente di Arenaways Giuseppe Arena, gli abbiamo fatto vedere la stazione ferroviaria e gli abbiamo consegnato una proposta di riapertura della linea – anticipa il sindaco di Varallo Pietro Bondetti -. Ci ha confermato che sono interessati alla gestione e che hanno già disponibili i materiali rotabili da impegnare sulla linea, come quelli che hanno in servizio sulla linea Cuneo-Saluzzo, e approfondiranno la proposta che gli abbiamo consegnato».

Il piano per riaprire

Già un anno fa si era parlato di un interessamento da parte del gruppo Arenaways alla gestione della tratta Novara-Varallo. E non è la prima volta che la società tenta lo sbarco in regione. Anni fa si era interessata delle linee ferroviarie biellesi, progetto che però non andò alla fine in porto.

Intanto i primi risultati di Arenaways in Piemonte si vedono. A metà gennaio c’è stato il viaggio inaugurale per la linea ferroviaria Cuneo-Saluzzo-Savigliano, che ha riaperto al traffico dopo 13 anni. Ma la novità è che il progetto presentato all’Agenzia Piemontese per la Mobilità, oltre ad ampliare le frequenze e creare servizi aggiuntivi come i treni turistici, propone la riapertura di altre linee come Santhià-Arona, Novara-Varallo Sesia e Alessandria-Ovada.

L’idea per la Valsesia

La Valsesia in questi mesi ha seguito da vicino l’evolversi del progetto di Arenaways in Piemonte. E l’amministrazione comunale di Varallo non si è fatta trovare impreparata.

«Avevamo già effettuato uno studio- commenta il sindaco Bondetti -. Il ritorno del treno è importante non solo per Varallo, ma anche per tutta la Valsesia, un miglioramento per i servizi di trasporto ma anche un importante collegamento turistico».

Varallo ha già le idee chiare: «Il programma di gestione prevederebbe 12 partenze da Varallo e 12 partenze da Novara giornaliere, per garantire un servizio all’altezza delle aspettative. Ringraziamo Arenaways per la disponibilità mostrata e ci auguriamo che presto si possa definire la posizione della Regione Piemonte che permetterebbe la riapertura della linea in tempi relativamente brevi, forse già nel corso del 2026, linea sospesa dalla Regione stessa dal 2014».

Ora solo il treno storico

Va ricordato che la Novara-Varallo è una linea al momento turistica (sono otto le corse programmate quest’anno dal treno storico) dove tra l’altro si stanno facendo importanti lavori di potenziamento in vista di una riapertura.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook