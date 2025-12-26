Valanga al Passo dei Salati: travolto un freerider

Paura sul Monte Rosa per una valanga al Passo dei Salati: un freerider è rimasto gravemente ferito mentre sciava sulla neve fresca. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova ricoverato in rianimazione.

Valanga ai Salati, freerider travolto fuori pista

Un freerider lombardo di 54 anni è rimasto ferito in seguito a una valanga che si è staccata poco prima delle 12 nella zona del Passo dei Salati, a quota 2.800 metri. L’uomo stava sciando fuori pista quando è stato travolto dalla massa nevosa, riportando un politrauma. Va ricordato che in quella zona l’Arpa segnalava per oggi un rischio “marcato” di valanghe.

Il 54enne è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano e trasportato all’ospedale regionale “Umberto Parini” di Aosta, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione con una prognosi di 30 giorni. Un episodio che ha fatto rivivere il ricordo della recente tragedia accaduta al Col d’Olen, con un uomo di Borgosesia che è morto dopo essere rimasto più di quattro ore sepolto sotto la neve.

L’intervento di soccorso

I primi a intervenire sono state due guardie forestali della stazione di Gaby, che hanno immediatamente prestato i primi soccorsi. In supporto sono poi arrivati un maestro di sci e i pisteurs secouristes in servizio nel comprensorio sciistico.

È stato attivato anche l’elicottero Sa1 con a bordo tecnici del Soccorso alpino, un medico e un’unità cinofila. Le operazioni di bonifica e il successivo sopralluogo hanno permesso di escludere il coinvolgimento di altre persone. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera.

