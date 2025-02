Varallo: addio a Francesco Sargentini, tipografo e factotum con l’orgoglio indipendentista. Se ne va un personaggio molto concosciuto in tutta la Valsesia.

Varallo: addio a Francesco Sargentini, tipografo con l’orgoglio indipendentista

Era un uomo molto colto, attento ai fatti di attualità come alle vicende storiche. Un uomo dignitoso e gentile. A suo tempo era anche stato uno degli esponenti del Miv, il Movimento indipendentista valsesia. E’ un giorno di lutto a Varallo in buona parte della Valsesia per la scomparsa di Francesco Sargentini, che ha cessato di vivere la scorsa notte. L’uomo da qualche tempo stava combattento contro una malattia, ed era già anche stato operato: alla fine il male ha purtroppo avuto la meglio.

Francesco Sargentini aveva lavorato in passato alla tipografia Minoli di Borgosesia, può recentemente aveva anche fatto vari lavori per la città di Varallo, occupandosi della pulizia di aree pubbliche. Da qualche anno era in pensione. Era facile vederlo in giro per la città, seduto su una panchina a leggere il giornale, o discutere con gli amici.

L’impegno nel movimento indipendentista

Era un uomo che amava la propria terra: e non a caso, proprio per difendere la Valsesia, entrò orgogliosamente a far parte del Movimenti indipendentista locale, attivo fino a una decina di anni fa. Tra le varie iniziative portate avanti dal gruppo, fece molto scalpore nel 2014 la proposta di boicottare le corse del pullman per difendere la ferrovia Novara-Varallo. «Non si ottiene la libertà mendicandola – si leggeva sul volantino diffuso in quella occasione e firmato anche da Sargentini -. La libertà si consegue rischiando e lottando per essa. Questa non è solo una battaglia per mantenere ciò che è nostro, ma e una battaglia per mantenere la nostra dignità di valsesiani».

Ma anche per la sanità si era battuto in più occasioni.

Tanti ricordi sui social

Numerosi i ricordi e i messaggi di affetto che in queste ore sono stati postati sui social. «Da oggi Varallo è più povera senza il “Sarge”, una delle persone più buone pacate e pure che abbia mai conosciuto – scrive un amico -: era sempre un piacere scambiare qualche parola con lui… Ciao Francesco, mancherà il tuo esempio».

Foto dal gruppo “Sei di Varallo se…” postata da Manuela Orsini

