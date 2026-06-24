Varallo, alpinisti stremati dal caldo e bloccati sulla ferrata Falconera

Due escursionisti sono stati soccorsi nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 24 giugno, sulla ferrata Falconera, nel territorio di Varallo. A intervenire sono stati i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese, attivati dopo la chiamata di emergenza arrivata al Nue 112 e inoltrata alla centrale operativa del 118.

I due si trovavano lungo il percorso attrezzato quando si sono resi conto di non riuscire più a proseguire in autonomia. La stanchezza e il caldo li avevano messi in difficoltà, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori. Fortunatamente, all’arrivo della squadra, entrambi erano in buone condizioni generali.

La chiamata al 112 e l’intervento dei soccorsi

Dopo l’allarme, il tecnico del Soccorso alpino presente alla centrale operativa del 118 ha attivato una squadra a terra della stazione locale. Sul posto sono intervenuti tre tecnici e un medico volontario, che hanno raggiunto gli escursionisti lungo la ferrata per verificare la situazione e prestare assistenza.

Una volta individuati, i due sono stati accompagnati con attenzione lungo il tratto attrezzato fino al termine del percorso. Da lì hanno potuto proseguire la discesa verso il fondovalle, sempre sotto il controllo dei soccorritori, evitando ulteriori rischi in una zona che richiede preparazione e lucidità.

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Stanchi per il caldo, ma senza ferite

Il medico volontario ha rivalutato le condizioni dei due escursionisti al termine dell’intervento. Non sono emersi elementi tali da rendere necessario il trasporto in ospedale o ulteriori accertamenti sanitari. Per entrambi, dunque, la disavventura si è conclusa senza conseguenze gravi.

Foto d’archivio

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