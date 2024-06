Varallo, cerbiatto resta incastrato in una recinzione. Intervento dei vigili del fuoco in frazione Solaro per liberare l’animale.

Un cerbiatto affamato (o curioso) si è spinto troppo in avanti tra le sbarre di una recinzione, ed è rimasto incastrato. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 giugno, in località Solaro, nel territorio del comune di Varallo.

Per liberare l’animale sono stati chiamati i vigili del fuoco del distaccamento di Varallo Roccapietra. La squadra è intervenuta e ha liberato l’animale. Per fortuna non era ferito e ha potuto tornare in libertà da solo.

