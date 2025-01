Varallo cerca nuovo gestore per riaprire la stazione Eni. La chiusura del distributore crea un grosso disagio soprattutto per le auto alimentate a gpl.

Potrebbe continuare il suo servizio, di fondamentale importanza non solo per gli automobilisti varallesi ma dell’intera alta valle anche perché unico punto di rifornimento in zona per i possessori di auto a gpl, il distributore Eni di via Mario Tancredi Rossi.

L’amministrazione comunale in una nota fa sapere che «a seguito di colloqui con il responsabile di zona di Eni, Edoardo Svanini, risulta esserci l’intenzione da parte della Compagnia petrolifera di continuare a mantenere il punto vendita di Varallo e a tale fine è stata attivata la procedura di ricerca di un nuovo gestore».

Chi dunque fosse interessato a collaborare con Eni, per avere informazioni più approfondite può contattare Svanini al numero telefonico 329.4269256.

Un grosso problema per residenti e turisti

«Oggi la mancanza del punto di rifornimento Gpl – aggiunge il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Eraldo Botta – costringe gli automobilisti che usano questo tipo di alimentazione, che rappresenta un’importante fetta di mercato, a percorrere molti chilometri per raggiungere il più vicino punto di rifornimento che si trova a Serravalle. Confidiamo nel vostro aiuto e ci auguriamo che il punto vendita possa riaprire al più presto».

