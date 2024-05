Varallo, coppia con due bambini si sveglia con la casa in fiamme. LE FOTO

Varallo, coppia con due bambini si sveglia con la casa in fiamme. Intervento notturno dei vigili del fuoco a Parone, devastato l’edificio.

Varallo, coppia con due bambini si sveglia con la casa in fiamme

Sono stati svegliati nella notte dal fumo e dalle fiamme che già avevano iniziato a bruciare il tetto della loro casa a Parone, frazione di Varallo. Paura nella notte tra sabato e domenica per una famiglia di villeggianti con due bambini.

Hanno fatto tempo ad alzarsi dal letto prima che il fumo invadesse le stanze e correre fuori dalla casa dando l’allarme. L’immobile si trova lungo la strada per Dramo, in una zona particolarmente caratteristica del borgo.

Le fiamme si sono propagate dal camino, acceso per riscaldare l’ambiente in una notte abbastanza fresca.

LEGGI ANCHE: Incendio in un balcone a Borgosesia, spento dai vigili del fuoco

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto, intorno a mezzanotte, sono intervenuti i vigili del fuoco di Varallo per spegnere le fiamme e assistere la famiglia. E’ stato necessario l’intervento anche dei vigili del fuoco volontari di Cravagliana, Romagnano e Ponzone. La casa infatti si trova all’interno della frazione in una zona non facile da raggiungere con i mezzi.

Fino all’alba le squadre dei vigili de fuoco sono state impegnate nell’estinzione delle fiamme e nella bonifica del tetto. Il fuoco infatti ha fatto ingenti danni. Gran parte della copertura è andata distrutta e anche i locali dell’immobile sono stati danneggiati.

Si tratta di una famiglia di villeggianti

A essere colpida da questo danno è una famiglia di villeggianti residenti nel Milanese, arrivati in Valsesia per il fine settimana. Per fortuna non sono rimasti feriti, né intossicati.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, oltre al sindaco di Varallo Pietro Bondetti. «La famiglia ha avuto davvero tanta paura, c’erano anche due bambini piccoli che si sono spaventati – spiega -. Per fortuna sono riusciti a mettersi in salvo».

L’incendio ha devastato la casa. «La copertura ha subito importanti danni – riprende Bondetti -, anche le stanze sono state interessate dal fuoco. Nei prossimi giorni i proprietari hanno già dato incarico a una ditta di sistemare il tetto per evitare che la situazione possa peggiorare».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook