Varallo: fa un giro sulla Vespa dell’amico ma cade e finisce in prognosi riservata

Si era fatto prestare una Vespa da un amico e aveva messo in moto lo scooter. Ma quella che dove essere un breve giro si è trasformato in una situazione drammatica: l’uomo è caduto, ha picchiato la testa e adesso si ritrova ricoverato in condizioni molto serie all’ospedale “Maggiore” di Novara.

E’ accaduto lo scorso giovedì pomeriggio a Roccapietra, frazione di Varallo. Sfortunato protagonista è un uomo del posto di 52 anni. La dinamica dell’episodio è stata ricostruita dai carabinieri, intervenuti dopo l’allarme lanciato per la caduta del malcapitato.

Una sfortunata caduta

In sintesi, l’uomo sarebbe partito per provare la Vespa di un amico, che gli aveva prestato in quel frangente. Ma ha perso il controllo dello scooter, è finito per sbattere contro un muro ed è finito a terra, picchiando il capo sull’asfalto con violenza.

Pare purtroppo che non avesse messo il casco: probabilmente l’intenzione era quella restare in sella pochi minuti, appena un giretto di prova senza allontanarsi.

L’intervento dei soccorritori

A chiamare i soccorsi è stato lo stesso amico che gli aveva prestato il motorino. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, che hanno subito verificato la situazione molto grave del 52enne, e hanno quindi chiamato l’elicottero per un trasporto di massima urgenza al pronto soccorso del nosocomio di Novara, dove l’uomo è arrivato con codice rosso.

I medici non avrebbero ancora sciolto la prognosi.

