Varallo, frana sulla strada per Camasco. Per raggiungere la località bisogna passare lungo il tratto per Morondo.

Varallo, frana sulla strada per Camasco

Interrotta dal pomeriggio di ieri, lunedì 27 aprile, la strada che da Varallo sale verso la frazione Camasco: intorno alle 15.30, poco dopo la località Pozzallo, alcuni grossi massi si sono staccati dal versante e sono finiti sulla carreggiata, ostruendola. Per fortuna in quel momento non transitava nessuno.

Il distacco, tra l’altro, è avvenuto in un punto che era già stato interessato da lavori di consolidamento, con il versante protetto da una rete. Ma il peso dei macigni ha sfondato la protezione. Evidentemente si tratta di un’area particolarmente fragile. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della polizia locale e tecnici per bloccare il passaggio.

Viabilità deviata per Morondo

Adesso, fino a quando la situazione non sarà riportata in sicurezza, per raggiungere Camasco occorrerà passare attraverso Morondo. Non è certo la prima volta che la frazione ha problemi di questo genere: alla fine di marzo di due anni fa, a seguito di un nubifragio, la strada per Camasco restò a lungo isolata. Ma era accaduto anche in precedenza.

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