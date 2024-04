Varallo, frana sulla strada per Camasco: tratto chiuso al transito. Una massa di pietre e terriccio si è staccata dal versante ed è finita sulla carreggiata.

Varallo, frana sulla strada per Camasco: tratto chiuso al transito

Un altro disagio provocato dal maltempo: la strada che da Varallo porta alla frazione Camasco è chiusa dalla serata di ieri, domenica 31 marzo, a seguito di una frana caduta sulla carreggiata.

A intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Varallo. All’arrivo in zona, la squadra degli operatori si è adoperata a delimitare la zona interessata dallo smottamento. Per fortuna non sono rimaste coinvolte auto: nel momento del cedimento del versante non transitava nessuno.

La strada chiusa in attesa di verifiche

La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Occorrerà rimuovere tutto il materiale franato e verificare che non vi siano altri pericoli relativi alla stabilità del versante.

Da ricordare che in Valsesia sono chiuse anche le strade verso Rima (con chiusura da San Giuseppe in su) e verso Carcoforo (lo stop dalla frazione Ferrate). In questo caso il rischio è quello delle slavine.

