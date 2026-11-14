A 94 anni ancora al servizio degli altri: Francesco Pitocchi è l’Angelo nascosto degli Amici di Lourdes

Una giornata per ritrovarsi, condividere ricordi e rivivere le emozioni del pellegrinaggio al santuario mariano dei Pirenei. Domenica 8 novembre, a Varallo, l’associazione Amici di Lourdes ha riunito quanti hanno partecipato al viaggio dello scorso agosto. L’incontro è stato anche l’occasione per consegnare il premio “Angelo nascosto” a Francesco Pitocchi, volontario di 94 anni.

All’appuntamento hanno preso parte anche coloro che non avevano potuto partecipare al pellegrinaggio, svoltosi dal 24 al 30 agosto, e che hanno così avuto la possibilità di conoscerne i momenti più significativi attraverso racconti e immagini. La giornata si è aperta con la celebrazione della messa nella collegiata di San Gaudenzio, per poi proseguire con un pranzo a base di paella e pasta proposta con diversi condimenti.

Il viaggio raccontato in un docufilm che arriverà su Tv2000

Nel pomeriggio, nel salone del cinema di Sottoriva, è stato presentato in anteprima il docufilm “Varallo – Lourdes 2026”, realizzato da Diletta D’Agostini e Ugo Bogotto. La pellicola ripercorre le tappe del viaggio, ma vuole soprattutto raccontare lo spirito con cui i pellegrini hanno vissuto l’esperienza, riservando particolare attenzione alla partecipazione dei giovani.

Attraverso immagini e testimonianze emergono le motivazioni di chi ha scelto di partire per mettersi a disposizione delle persone in difficoltà e di chi ha voluto vivere un’esperienza di fede, preghiera e condivisione. Un racconto destinato a raggiungere anche un pubblico più ampio: il docufilm sarà trasmesso sul canale Tv2000, portando così l’esperienza del gruppo valsesiano anche in televisione.

Il volo cancellato e l’arrivo a Lourdes in autobus

Prima della proiezione del docufilm è stato presentato anche il video realizzato dal gruppo “Facce da Lourdes”, che in occasione di ogni pellegrinaggio raccoglie immagini ed emozioni dei partecipanti. Quest’anno il racconto ha dovuto fare spazio anche all’imprevisto che ha complicato l’inizio del viaggio: la cancellazione del volo che avrebbe dovuto portare il gruppo direttamente a Lourdes.

Una disavventura che aveva messo in discussione la partenza, ma alla quale si era riusciti a porre rimedio grazie a una soluzione organizzativa individuata all’ultimo momento. I pellegrini avevano infatti proseguito il viaggio in autobus, raggiungendo il santuario mariano con un giorno di ritardo. Un’esperienza che ha messo alla prova il gruppo, senza però impedirgli di vivere le giornate di preghiera e condivisione.

A Francesco Pitocchi il premio “Angelo nascosto”

Tra i momenti più significativi della giornata c’è stata la consegna del premio “Angelo nascosto”, riconoscimento che gli Amici di Lourdes attribuiscono ogni anno a una persona distintasi per generosità e dedizione al prossimo. A riceverlo è stato Francesco Pitocchi, che a 94 anni continua a dedicarsi al volontariato, prestando servizio con l’associazione Avas a favore degli ospiti di Casa Serena.

Ex carabiniere, Pitocchi ha alle spalle una lunga storia di impegno nelle associazioni del territorio, tra cui gli stessi Amici di Lourdes. Il suo contributo ha interessato anche il mondo sportivo: è stato infatti il primo presidente della società calcistica Dufour. Un percorso che testimonia la volontà di mettersi a disposizione della comunità, mantenendo nel tempo l’entusiasmo e la disponibilità verso gli altri.

Una vita dedicata alla solidarietà, senza cercare riconoscimenti

A raccontare il significato del premio sono le parole riportate sulla pergamena consegnata al volontario: «Per i tanti anni di generoso impegno nel sociale della Valsesia e nella vita dell’associazione Amici di Lourdes. Per aver scelto di esserci, con discrezione e costanza, senza cercare visibilità o riconoscimenti, facendo della solidarietà un servizio quotidiano e della vicinanza agli altri un dono prezioso».

Il riconoscimento a Pitocchi ha rappresentato il momento ideale per sottolineare il valore del volontariato, che costituisce anche uno degli elementi centrali dell’esperienza del pellegrinaggio a Lourdes. La giornata ha così unito il ricordo del viaggio di agosto alla riconoscenza verso chi, come il premiato, ha scelto di trasformare l’aiuto agli altri in un impegno quotidiano, portato avanti anche in età avanzata.

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