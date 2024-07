Varallo ricorda “Sbadda”, assicuratore morto a soli 54 anni. Tanti messaggi per commemorare Pietro Palliotti. Lavorava in un’agenzia di assicurazioni.

Varallo ricorda “Sbadda”, assicuratore morto a soli 54 anni

Per tutti gli amici se ne è andato “Sbadda”. Ha destato profondo cordoglio la notizia che si è diffusa velocemente a metà della scorsa la scorsa settimana della morte di Pietro Palliotti, deceduto a soli 54 anni. Di professione assicuratore, da tempo doveva convivere con un problema di salute, che comunque non gli impediva fare la propria vita. Per questo la sua scomoparsa è stato davvero una doccia gelata per molti. Si è spento in un ospedale di Torino lasciando sgomenti parenti, amici e tante persone che lo conoscevano.

In tanti ricordano “Sbadda”

A Varallo, e non solo, sono davvero in molti a ricordare “Sbadda” anche per via del fatto che la sua famiglia è molto conosciuta. La mamma è una Pugno, della storica panetteria che per decenni sfornò michette e prodotti da forno nella zona delle vecchie contrade, dove si sono rifornite generazioni di varallesi. Cresciuto a Varallo, durante la gioventù faceva parte del gruppo del Caffè Roma degli anni Novanta.

Il funerale è stato celebrato venerdì pomeriggio in forma strettamente privata. A ricordare il varallese, «esempio di forza e coraggio», tanti amici e colleghi che sui social hanno espresso il loro dolore e vicinanza alla famiglia.

Ricordato come una persona solare e sorridente

Scrive una collega: «Abbiamo iniziato a lavorare insieme tanti anni fa e avevamo anche tante cose in comune. Tutti e due abitavamo sui monti, avevamo il nostro giro di clienti e amici da aperitivo, amavamo i gatti… Sei stato più che un collega Piè, sei stato un amico, una persona con cui ridere, parlare, sfogarsi.»

«Non ti lamentavi mai, un esempio di grinta e coraggio. Non avrei mai pensato che arrivasse questa notizia. Voglio ricordarti sorridente come alla cena di Natale o come quel giorno al mare. Verrò a trovarti all’Alpàa, lo so che ci troveremo lì, tra quei banchetti o alla Pro loco. Ciao Pietro… su con voja».

E un’altra amica aggiunge: «La tua bontà e il tuo sorriso erano una prerogativa tutta tua. Riposa finalmente in pace».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook