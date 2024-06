Varallo rinnova il teatro Civico: riapertura a settembre. Proseguono a pieno ritmo i lavori e dell’interno della struttura.

Varallo rinnova il teatro Civico: riapertura a settembre

Dopo le vecchie poltroncine, anche i corpi illuminanti del teatro Civico di Varallo vengono offerti gratuitamente alle associazioni del territorio.

Proseguono a pieno ritmo i lavori, che hanno preso il via lo scorso anno, di riqualificazione energetica e di ristrutturazione dell’interno del teatro più antico della Valsesia, finanziati con fondi Pnrr e integrati dalle risorse del bilancio comunale.

Ciò che è in buono stato viene donato

E ciò che viene sostituito ma è ancora in buono stato e dunque riutilizzabile, viene messo a disposizione dei sodalizi non solo varallesi, ma che in generale operano sul territorio valsesiano, per le loro sedi. Nei mesi scorsi era accaduto con le vecchie poltroncine della platea che sono state sostituite con le nuove in velluto rosso. L’amministrazione comunale aveva deciso, invece di smaltirle, di donarle alle associazioni che ne facevano richiesta.

I lampadari sono quasi finiti

Ora è la volta delle lampade che fino all’altro giorno hanno illuminato l’interno del teatro. I grandi lampadari a tre bocce che spiccavano sulle pareti del teatro sostituiti durante i lavori di restauro. Chi fosse interessato, può contattare il vice sindaco Eraldo Botta al 329.4357954. «Li stiamo donando alle associazioni di tutta la valle. Affrettatevi, sono quasi finiti», riferisce l’amministratore.

L’inaugurazione è prevista a settembre con l’inizio delle scuole

Intanto proseguono gli interventi che dal loro inizio hanno visto la posa del nuovo parquet su tutta la platea, che ha sostituito il vecchio pavimento, sotto il quale è stato installato l’impianto di riscaldamento. Quindi si è proceduto con il posizionamento delle nuove poltrone di velluto rosso. «Il cantiere è in dirittura di arrivo – spiega il vice sindaco -, i falegnami stanno trattando il pavimento del palcoscenico e poi mancano ancora delle finiture interne. Per luglio i lavori saranno finiti e prevediamo l’inaugurazione a settembre con l’inizio delle scuole».

