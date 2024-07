Varallo si stringe a don Roberto: il fratello è mancato a soli 56 anni. Morte improvvisa per Giorgio Collarini, residente a Fara Novarese. Domani mattina il funerale.

Varallo si stringe a don Roberto: il fratello è mancato a soli 56 anni

«Carissimo fratellino Giorgio, te ne sei andato improvvisamente, senza far rumore, com’era nel tuo stile discreto e riservato, quasi in un batter d’ali…» Così il prevosto di Varallo, don Roberto Collarini, ha annunciato sui propri profili social la perdita del fratello, avvenuta nella giornata di ieri, giovedì 25 luglio.

Giorgio Collarini viveva a Fara Novarese: lascia la moglie Alida, la figlia Alice, la mamma Maria, il fratello don Roberto e la sorella Gabriella con Michele e Daniele, oltre ad altri parenti.

Il cordoglio della comunità

In queste ore sono tantissimi i messaggi che i varallesi hanno rivolto a don Roberto, soprattutto via social. «Un grande abbraccio per la vostra perdita, sarà sempre nei vostri cuori», scrive per esempio un amico. «Quanti ricordi di quando da ragazzini eravamo amici e facevamo i campi scuola insieme, io e Giorgio. Sono davvero addolorata e incredula. Abbraccio te, tua mamma e i tuoi fratelli» aggiunge un’amica.

E ancora: «Questa notizia è un colpo al cuore… Non è giusto! Caro don Roberto sono esterrefatto ora posso solo pensare al nuovo angelo Giorgio che ci protegga ed interceda con il Capo lassù… » Solo qualche esempio ti tantissimi messaggi che si uniscono nella preghiera e nel cordoglio del sacerdote e della sua famiglia.

Il funerale sabato mattina

Il funerale sarà celebrato nella mattinata di domani, sabato 27 luglio, a partire dalle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Fara Novarese, e si prevede l’arrivo di parecchi parrocchiani da Varallo. Le esequie saranno precvedute alle 10.15 alla recita del rosario. Dopo la funzione, il feretro sarà accompagnato al tempio crematorio.

«Grazie per ciò che sei stato per tutti noi della famiglia! Ti vogliamo bene… guardaci da Lassù» conclude don Roberto nel suo breve saluto al fratello.

