Vietato bere l’acqua a Vocca: si ripete la situazione già vista a Varallo

Si rivede a Vocca la stessa situazione in cui è finita una parte di Varallo dopo il 17 agosto. L’altro giorno il sindaco Giacomo Gagliardini ha emanato un’ordinanza che proibisce ai residenti di utilizzare a scopi alimentari l’acqua dell’impianto pubblico, nemmeno previa bollitura. Coinvolto tutto il paese a eccezione di località Isola, che è servita da un’altra vasca dell’acquedotto.

Esattamente come a Varallo, si tratta di un’ordinanza preventiva che è stata emessa perché il Cordar ha dovuto captare acqua superficiale da un torrente, il rio Lavaggio. E quindi, in via preventiva e in attesa dei controlli dell’Asl, per bere e far da mangiare occorre utilizzare bottiglie d’acqua acquistate in negozio. Questo vale per le località Centro, Chiesa, Bettola, Mogliani, Fossati e Sassiglioni.

Nei prossimi giorni le analisi dell’Azienda sanitaria

Come fatto a Varallo per le zone interessate dal provvedimento dei giorni scorsi, anche in questo caso sarà l’Asl di Vercelli a dover prelevare l’acqua dell’impianto (ora con l’aggiunta di quella del ruscello) per verificare che non vi siano elementi danno si per la salute. Nel caso di Varallo alla fine non sono stati rilevati né batteri né virus, e alla fine è stato dato il via libera all’uso potabile dell’acqua, sia pure previa bollitura, più che altro in via preacuzionale perché in una fonte superficiale il rischio è che possa finire accidentalmente dentro il torrente qualcosa che possa portare batteri.

Come è ben noto, nei giorni scorsi a Varallo questa situazione aveva creato anche timori per la concomitanza di numerosi casi di gastroenterite. Ma alla fine l’acqua è stata “assolta” dal sospetto di aver causato malori.

