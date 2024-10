Vitello immobilizzato sopra Rossa salvato dai vigili del fuoco. In alta Valsesia intervento dell’elicottero Drago, che ha portato a valle l’animale.

Vitello immobilizzato sopra Rossa salvato dai vigili del fuoco

Ci sono voluti due giorni per venire a capo di un problema segnalato da un allevatore. In val Cavaione, nel comune di Rossa, c’era un vitello che non poteva muoversi, e che doveva invece essere portato dal veterinario al più presto. L’intervento è stato tentato una prima volta nella giornata di ieri, mercoledì 9 ottobre. Ma il maltempo ha impedito agli operatori di portare a termine il salvataggio dell’animale.

L’intervento dell’elicottero Drago

L’operazione si è invece conclusa nel primo pomeriggio di oggi, 10 ottobre, da parte dei vigili del fuoco con l’intervento dell’elicottero Drago 61. Il tutto in collaborazione con il veterinario che ha verificato le condizioni di salute del bovino, elitrasportandolo infine a valle in zona sicura.

