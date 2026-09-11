Weekend a tutto vapore per i 140 anni della Novara-Varallo

In questo 2026 la ferrovia Novara-Varallo celebra i suoi 140 anni di attività: e sabato 12 e domenica 13 settembre sarà un intero fine settimana dedicato alla storia e alla cultura ferroviaria. Fondazione Fs Italiane, in collaborazione con Museo ferroviario valsesiano e Comune di Varallo Sesia, propone treni storici a vapore, esposizioni di rotabili, incontri, presentazioni editoriali e visite guidate.

Protagonista delle due giornate sarà proprio il treno storico a vapore, che tornerà a percorrere la linea collegando Novara con la Valsesia fino alla stazione di Varallo, ai piedi del Sacro Monte. Un viaggio che permetterà di riscoprire uno degli itinerari ferroviari più suggestivi del Piemonte e, contemporaneamente, di festeggiare un’infrastruttura che da 140 anni fa parte della storia del territorio.

Da Novara a Varallo con il treno a vapore

Il programma sarà identico sabato e domenica. Il convoglio partirà dalla stazione di Novara alle 9.50, con fermate a Fara alle 10.25, Romagnano Sesia alle 10.50 e Borgosesia alle 11.25. L’arrivo alla stazione di Varallo è previsto alle 12. Il viaggio di ritorno inizierà invece alle 16.30, con arrivo a Novara programmato per le 18.25.

Anche il viaggio farà parte della festa. A bordo del treno storico saranno infatti proposti momenti di intrattenimento e una degustazione curata dal Museo ferroviario valsesiano in collaborazione con il Comune di Varallo. L’obiettivo è trasformare il trasferimento in una vera esperienza, riportando i passeggeri alle atmosfere dei viaggi ferroviari del passato.

La locomotiva 880 torna protagonista

Una volta arrivati a Varallo, le iniziative proseguiranno nell’area della stazione, dove saranno utilizzati anche il rinnovato magazzino merci e gli spazi esterni recentemente recuperati e restaurati. Tra gli appuntamenti più spettacolari è previsto lo show di una locomotiva a vapore del Gruppo 880, uno dei rotabili che hanno segnato la storia delle ferrovie italiane.

Nel pomeriggio spazio anche ai racconti di chi sulla Novara-Varallo ha lavorato davvero. Sono infatti previste testimonianze e ricordi di ex macchinisti che hanno prestato servizio lungo la linea. Angelo Nascimbene presenterà inoltre il fascicolo «Binari Senza Tempo Piemonte», pubblicato da Duegi Editrice e dedicato alle quattro ferrovie piemontesi inserite nel progetto di valorizzazione turistica di Fondazione Fs.

Fotografie, cimeli e carrozze Centoporte

Il programma dei 140 anni permetterà agli appassionati di immergersi nella storia ferroviaria. Nel magazzino merci saranno presenti gli shop di Fondazione Fs Italiane e Duegi Editrice e verrà allestito un percorso fotografico sulla Novara-Varallo. Previsti inoltre un annullo filatelico e l’esposizione di cimeli, diorami e modelli nella sede del Museo ferroviario valsesiano.

I volontari accompagneranno inoltre il pubblico alla scoperta delle storiche carrozze Centoporte. L’iniziativa non sarà però rivolta soltanto agli appassionati di treni: dalle 14 alle 16 sarà possibile partecipare anche a una visita guidata nel centro storico di Varallo, abbinando così alla scoperta della ferrovia quella del patrimonio artistico e culturale della città.

Biglietti disponibili online

I biglietti per viaggiare sui treni storici a vapore tra Novara e Varallo nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 settembre sono disponibili attraverso i canali di vendita Trenitalia e sul sito di Fondazione Fs Italiane (clicca QUI).

Il fine settimana offrirà così l’occasione per celebrare un anniversario importante e, soprattutto, per tornare a vedere la Novara-Varallo animata dal vapore, dai viaggiatori e da quei convogli storici che continuano a esercitare un fascino particolare su appassionati, famiglie e turisti.

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