La mostra di Marc Chagall ad Arca, a Vercelli, ha registrato 11.420 visitatori nelle prime sei settimane. Il dato, aggiornato a domenica 22 novembre 2026, è stato comunicato dal Comune e attribuito ad Arthemisia, che produce e organizza l’esposizione.

La mostra è aperta dal 13 ottobre nell’ex chiesa di San Marco. Secondo il Comune, il totale ha già superato quello della precedente esposizione ospitata ad Arca, dedicata all’espressionismo italiano: circa 11.000 visitatori nell’arco di quattro mesi. I periodi di rilevazione sono diversi; il dato su Chagall si riferisce alle prime sei settimane. Il Comune attribuisce il conteggio ad Arthemisia.

La mostra resta aperta fino a marzo

Promossa dal Comune di Vercelli e realizzata in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Iannaccone, l’esposizione riunisce circa 60 opere di Chagall. Arthemisia indica che la mostra allo Spazio Arca resterà aperta fino al 29 marzo 2027.

Il sindaco Roberto Scheda ha definito l’esposizione anche «un’occasione importante» per il commercio cittadino e ha auspicato che chi visita la mostra scopra il centro e le attività locali. Il numero dei visitatori della mostra, da solo, non misura eventuali effetti sulle presenze in centro o sulle vendite.

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