Quello che durante l’estate sembrava destinato a diventare un altro servizio perso dalla Valsesia avrà invece un futuro. Nell’ultima settimana di novembre riprenderà l’attività del Laboratorio del fare di Quarona, grazie a una soluzione individuata dall’Unione montana Valsesia attraverso i propri servizi socioassistenziali. La gestione sarà affidata alla cooperativa biellese Orso Blu, che subentrerà alla cooperativa Il Ponte.

Il progetto, avviato nel 2021 su impulso dell’associazione Villa Rolandi, aveva subito una battuta d’arresto a luglio. Da settembre amministratori e responsabili dei servizi sociali hanno lavorato per individuare un nuovo interlocutore. «Non è stato semplice, ma ce l’abbiamo fatta», commenta il presidente dell’Unione montana e sindaco di Quarona Francesco Pietrasanta. Il rischio della chiusura definitiva è stato scongiurato.

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Una ventina di persone coinvolte e due assunzioni

Il laboratorio non rappresenta soltanto un luogo dove svolgere piccole attività produttive. Nei suoi primi anni di vita ha accolto una ventina di persone, anche su segnalazione dei comuni valsesiani. Ai cittadini in condizioni di fragilità socioeconomica è stata offerta la possibilità di acquisire competenze professionali e ottenere un piccolo reddito attraverso specifici progetti di attivazione sociale sostenibile, i cosiddetti Pass.

A sostenere questi percorsi è stata anche l’associazione Villa Rolandi, mettendo a disposizione volontari al fianco degli educatori e contribuendo economicamente quando necessario. A testimoniare l’efficacia dell’esperienza ci sono anche risultati concreti: due persone con disabilità sono state recentemente assunte attraverso il collocamento nelle categorie protette, trovando un’occupazione in aziende del territorio.

Le prime commesse da Condor e Ritmonio

Determinante nella ricerca di una soluzione è stato il lavoro di Gustavo Lana, responsabile del settore socioassistenziale dell’Unione montana. Dopo avere valutato diverse possibilità, la scelta è ricaduta su Orso Blu, cooperativa specializzata nell’inclusione sociale e lavorativa. Ci sono già attività da svolgere per i nuovi utenti: a fornire le prime commesse sono state due aziende del territorio, Condor e Ritmonio.

Pietrasanta ha ringraziato gli imprenditori, i volontari dell’associazione Villa Rolandi, la presidente Daniela Romagnoli e il vicepresidente Bocchetta. Oltre alla ripresa delle attività di assemblaggio meccanico, che rappresentano il principale settore di lavoro della struttura, si guarda anche al recupero della produzione degli scapin, le tradizionali calzature valsesiane, attraverso un’esperienza già sperimentata con successo in passato.

Non soltanto un lavoro, ma un luogo dove sentirsi parte della comunità

Particolare soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai servizi socioassistenziali dell’Unione montana, Gianna Poletti, che ha ricordato come il laboratorio abbia favorito negli anni la nascita di rapporti personali. Tra gli utenti sono nate amicizie e occasioni di socializzazione anche al di fuori dell’orario lavorativo, con incontri e uscite organizzati insieme. Un risultato che va oltre la formazione professionale.

«Questo spazio lavorativo, quindi, è diventato uno spazio di vita», sottolinea Poletti, ricordando quanto sia importante offrire occasioni di partecipazione a chi rischia di rimanere ai margini della società. Anche Daniela Romagnoli ha espresso gratitudine nei confronti di Pietrasanta e Lana. La riapertura restituisce alla Valsesia uno strumento di inclusione sul quale costruire nuovi progetti e opportunità occupazionali.

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