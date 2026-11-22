Un prestigioso riconoscimento internazionale per Alyosa Forlini, ballerino trentenne originario di Quarona, che da diversi anni vive e lavora in Germania. Domenica 8 novembre, a Cottbus, il giovane artista ha ricevuto il premio Max Grünebaum per il suo percorso professionale, un riconoscimento assegnato annualmente per valorizzare il talento di artisti e ricercatori.

Forlini fa parte della compagnia di danza dello Staatstheater Cottbus, dove si è distinto sia sul palcoscenico sia per il contributo offerto alla vita del teatro. «Ho ricevuto questo riconoscimento sia per i ruoli importanti che ho interpretato come ballerino, sia per il mio impegno all’interno della compagnia», racconta. Un’attività che comprende anche la rappresentanza dei ballerini e la collaborazione con i sindacati.

Un riconoscimento nel nome dell’arte e della memoria

Il premio porta il nome di Max Grünebaum, imprenditore tessile e mecenate di Cottbus, la cui famiglia fu perseguitata durante il nazismo. Istituito nel 1997, il riconoscimento viene assegnato attraverso una fondazione nata per mantenerne viva la memoria e sostenere la cultura, promuovendo tanto le attività artistiche quanto la ricerca scientifica.

Ogni anno vengono assegnati due premi da 5mila euro, uno destinato al teatro e l’altro all’università, oltre a due menzioni. La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale cittadino. Per Alyosa è stata una giornata ricca di emozioni: «Dovevo fare un discorso e quella è stata la cosa più emozionante, perché non sono molto abituato».

La partenza a 15 anni per inseguire la passione per la danza

Dietro il premio c’è un percorso iniziato quando Alyosa era ancora un adolescente. Nel 2012, a soli 15 anni, ha lasciato Quarona per trasferirsi in Germania e seguire la propria passione per la danza. Ha studiato a Berlino e costruito la propria carriera lontano da casa, arrivando a lavorare in una compagnia che riunisce artisti provenienti da diversi Paesi.

Una delle sfide affrontate dal giovane valsesiano è stata quella dell’apprendimento della lingua. «Imparare il tedesco è stato difficile, ma a scuola mi hanno sempre spinto a farlo», spiega. Una competenza che si è rivelata fondamentale non soltanto nella vita quotidiana, ma anche per gli incarichi di rappresentanza all’interno del teatro: «Senza il tedesco non sarei riuscito a fare quel lavoro».

La Germania è diventata la sua seconda casa

Sono trascorsi ormai molti anni da quando Alyosa ha lasciato la Valsesia per intraprendere la sua avventura nel mondo della danza. Nel frattempo, il Paese che lo ha accolto è diventato la sua seconda casa. «Dopo tutti questi anni mi sento a casa», racconta il ballerino, che continua comunque a conservare un legame con Quarona, il paese in cui è cresciuto.

Il premio Max Grünebaum rappresenta dunque un nuovo traguardo in una carriera costruita attraverso lo studio, la passione e l’impegno quotidiano. Un riconoscimento che non celebra soltanto le qualità artistiche del ballerino valsesiano, ma anche il suo contributo alla vita della compagnia e la disponibilità a impegnarsi in prima persona per i colleghi con cui condivide il palcoscenico.

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