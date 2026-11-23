Si chiamava Muhammad Arslan, aveva 29 anni e lavorava nel centro distribuzione Amazon: è un giovane motociclista che ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 22 novembre, a Vercelli. Il giovane, di origine pakistana e residente in città, è rimasto coinvolto in un terribile incidente poco prima delle 18, nella zona industriale. La sua moto si è scontrata frontalmente con un camion mentre percorreva via Famiglia Iona.

L’impatto ha provocato conseguenze gravissime per il ventinovenne. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha prestato le prime cure e organizzato il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Vercelli. Arslan è arrivato al pronto soccorso in codice rosso, ma i tentativi di salvarlo non sono bastati. Il giovane è deceduto poco dopo il ricovero, a causa delle lesioni riportate nello schianto.

Gli accertamenti della polizia locale

L’incidente si è verificato in una parte della città caratterizzata soprattutto dalla presenza di insediamenti produttivi e attività industriali. Via Famiglia Iona è infatti frequentata prevalentemente dai mezzi diretti alle aziende e dai lavoratori della zona. Resta ancora da stabilire che cosa abbia provocato lo scontro tra la motocicletta e il camion, avvenuto in circostanze sulle quali sono in corso verifiche.

A occuparsi della ricostruzione è la polizia locale di Vercelli, intervenuta per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi necessari a chiarire la dinamica. Alla guida del mezzo pesante si trovava un autista, sul quale sono stati disposti gli accertamenti sanitari previsti in queste situazioni. Non sono stati comunicati gli esiti delle verifiche e al momento non è possibile attribuire responsabilità per quanto accaduto.

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Due giovani vite spezzate nella stessa domenica

La morte di Muhammad Arslan ha aggravato il bilancio di una giornata già segnata da un altro gravissimo incidente sulle strade della provincia di Vercelli. Nella notte, intorno alle 3.35, un’automobile con cinque giovani a bordo era uscita di strada lungo la provinciale 594, nel territorio di Lenta. A perdere la vita era stato Giovanni Valenzisi, diciassettenne di Biella, mentre gli altri occupanti erano rimasti feriti.

Due tragedie distinte, avvenute a poche ore di distanza, che hanno portato alla morte di un ragazzo di 17 anni e di un giovane lavoratore di 29. Nel caso dell’incidente di Vercelli, saranno gli accertamenti della polizia locale a chiarire come si sia verificato l’impatto. Resta intanto il dolore per una vita interrotta improvvisamente, al termine di una domenica particolarmente drammatica per il territorio.

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