Un’automobile si è schiantata contro il casello autostradale di Rondissone, lungo l’autostrada A4, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 23 novembre. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 e ha richiesto un massiccio intervento dei soccorritori. A causa della violenza dell’impatto, il conducente è rimasto intrappolato nell’abitacolo, senza riuscire a uscire autonomamente dal veicolo.

La situazione è apparsa subito particolarmente delicata, tanto da rendere necessario l’intervento congiunto del personale sanitario e dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso si sono concentrate sull’automobilista ferito, mentre sul posto arrivavano anche le forze dell’ordine e i tecnici dell’autostrada. La dinamica dello schianto è ancora al vaglio degli investigatori.

Due squadre dei vigili del fuoco per liberare il conducente

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Al casello di Rondissone sono intervenuti l’équipe medica del 118 e i volontari della Croce Rossa di Chivasso, insieme a due squadre dei vigili del fuoco. Queste ultime sono state impegnate nelle operazioni necessarie per raggiungere il conducente, rimasto bloccato all’interno dell’auto dopo il violento urto.

Un intervento complesso, che ha richiesto anche la messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell’area circostante. I soccorritori hanno lavorato per consentire al personale sanitario di prestare le prime cure all’uomo. Le condizioni del ferito sono state giudicate molto serie, tanto da rendere necessario il trasferimento in ospedale con la massima urgenza.

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Trasportato al Cto di Torino in codice rosso

Dopo essere stato estratto dall’abitacolo e assistito sul posto, l’automobilista è stato trasportato al Cto di Torino in codice rosso. Si tratta del livello di massima gravità nell’ambito dei soccorsi sanitari. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità dell’uomo, sulle lesioni riportate e sulla sua successiva evoluzione clinica.

La violenza dell’impatto ha reso necessario un intervento coordinato tra le diverse squadre presenti. Oltre all’assistenza sanitaria, infatti, è stato indispensabile mettere in sicurezza la zona dell’incidente, in un punto particolarmente delicato per la circolazione dei veicoli, trattandosi dell’area di accesso e uscita dall’autostrada.

La polizia stradale indaga sulla dinamica dello schianto

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale di Novara, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire quanto accaduto. Restano da chiarire le cause dello schianto contro il casello e le circostanze che hanno portato il conducente a perdere il controllo del veicolo. Gli accertamenti dovranno fare luce sulla sequenza dei fatti.

Presenti inoltre diverse squadre dei tecnici del servizio di sicurezza autostradale, intervenute per gestire la viabilità e provvedere al ripristino dell’area interessata dall’incidente. La priorità è stata garantire la sicurezza delle operazioni e permettere ai soccorritori di lavorare. L’episodio ha destato forte preoccupazione per le gravi conseguenze riportate dall’automobilista. Lo riporta Prima Chivasso.

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