Cinque punti soltanto hanno separato Luca Bachini dal titolo regionale di “Miglior allievo”. Il giovane di Prato Sesia, che frequenta la 5A dell’istituto alberghiero Pastore di Varallo, ha conquistato la medaglia d’argento alle finali piemontesi del campionato della Federazione italiana cuochi. Un risultato che lo porta tra le promesse della cucina regionale, in una manifestazione con oltre 80 concorrenti.

Il suo secondo posto acquista ancora più valore guardando ai punteggi: Luca è risultato il migliore nelle prove tecniche e operative, quelle in cui contano precisione e padronanza dei fornelli. «È davvero una bellissima soddisfazione, la competizione era agguerritissima e comunque ho sfiorato il primo posto», racconta. Tra lui e il vincitore, alla fine, lo scarto è stato di appena cinque punti.

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Il baccalà islandese diventa un piatto da podio

Al centro della prova c’era il baccalà islandese, materia prima che Luca ha scelto di interpretare con una preparazione ricca di contrasti. Lo ha servito con la pelle croccante, rosolato al burro e timo, accompagnandolo con porri brasati, una crema di patate dolci e nocciole tostate e una riduzione di melograno. Una proposta capace di unire tecnica, gusto e attenzione alla presentazione.

Il piatto non è nato per caso: dietro quella combinazione di sapori ci sono prove, studio e il confronto con gli insegnanti. Luca ha lavorato in particolare con il professor Dante Delzanno, che lo ha aiutato a mettere a punto la ricetta. L’impegno tra scuola e laboratorio ha trovato conferma in gara, dove il ragazzo ha saputo affrontare una sfida impegnativa senza perdere concentrazione.

La maturità alle porte e la voglia di nuove sfide

La medaglia non è un punto d’arrivo. Con i compagni e i docenti dell’alberghiero, Luca sta già pensando ad altre competizioni, magari con una squadra. «Ci piacerebbe prendere parte a tornei a squadre», spiega. Intanto si avvicina anche l’esame di maturità, che il giovane affronta con serenità grazie al buon andamento scolastico e alla consapevolezza del lavoro svolto durante questi anni.

«È chiaro che nei giorni d’esame l’ansia ci sarà, ma credo che sarà come durante le gare di cucina: tutto lo stress passa appena ti metti a lavorare dietro ai fornelli», osserva. Un paragone che racconta il suo modo di vivere le sfide: la tensione lascia spazio alla concentrazione quando comincia a cucinare. E proprio dietro ai fornelli Luca immagina già il proprio futuro professionale.

Il sogno di continuare l’attività di famiglia

Il suo progetto è legato a Prato Sesia e alla famiglia. Da circa due anni, durante i fine settimana, aiuta i genitori nel ristorante “Lo Scoglio”, imparando a conoscere il lavoro quotidiano e i ritmi della ristorazione. «Dopo la scuola vorrei portare avanti questa attività», dice. Un futuro che guarda al territorio e all’impresa di famiglia, senza rinunciare alla voglia di crescere e sperimentare.

Alla soddisfazione per l’argento si unisce la riconoscenza verso chi lo ha sostenuto nella preparazione. «Un sentitissimo grazie alla scuola e in particolare al professor Dante Delzanno, con cui ho studiato il piatto», sottolinea Luca, estendendo il ringraziamento a chi ha creduto in lui. Il risultato premia così anche un percorso condiviso, costruito tra lezioni, esercitazioni ed esperienza diretta nel ristorante di casa.

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