Duecento euro persi alle video slot durante un pomeriggio di gioco, poi la rabbia scaricata sulla compagna, accusata di avergli portato sfortuna. È quanto accaduto circa due settimane fa, quando un giovane di 26 anni ha aggredito la fidanzata al termine di una discussione nata proprio dalla perdita di denaro. L’episodio ha richiesto l’intervento dei carabinieri, chiamati dal padre della ragazza.

La situazione è rapidamente degenerata. Il ventiseienne, di origini straniere e in evidente stato di alterazione alcolica, avrebbe prima rivolto pesanti accuse alla compagna, passando poi alla violenza fisica. La giovane ha riportato lesioni al volto ed è stato necessario l’intervento del personale sanitario. Per l’uomo sono infine scattate le manette, con il trasferimento nel carcere di Verbania.

Perde alle slot machine e si scaglia contro la fidanzata

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tutto sarebbe cominciato dopo un pomeriggio trascorso davanti alle video slot. Il giovane aveva perso circa 200 euro e, anziché accettare l’esito del gioco, avrebbe attribuito la responsabilità della sconfitta alla compagna, accusandola di avergli portato sfortuna. Una discussione inizialmente verbale, che sarebbe però degenerata in un’aggressione.

A raccontare ai militari quanto accaduto è stata la stessa vittima. La ragazza ha spiegato come il litigio fosse nato proprio dal denaro perso alle macchinette e dalle accuse ricevute. Dalle parole il ventiseienne sarebbe passato rapidamente ai fatti, colpendola e provocandole ferite al viso. Una situazione che ha allarmato i familiari della giovane, spingendoli a chiedere aiuto.

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Il padre chiama i carabinieri, lui reagisce con violenza

A richiedere l’intervento delle forze dell’ordine è stato il padre della ragazza, preoccupato per quanto stava succedendo. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato anche i genitori della vittima. Il ventiseienne era in evidente stato di alterazione alcolica e la presenza dei militari non è bastata a riportarlo immediatamente alla calma.

Al contrario, secondo la ricostruzione dell’accaduto, il giovane avrebbe reagito con particolare aggressività anche nei confronti dei carabinieri, opponendo una forte resistenza al loro intervento. Per riuscire a controllarlo è stato necessario immobilizzarlo. Nel frattempo, la compagna è stata affidata alle cure del personale del 118 e accompagnata in ospedale per gli accertamenti e le medicazioni.

Altre aggressioni nei mesi precedenti

Gli accertamenti effettuati dopo l’intervento hanno fatto emergere elementi preoccupanti sulla relazione tra i due giovani. Le lesioni riscontrate sul volto della ragazza, infatti, non sarebbero state tutte riconducibili all’ultima aggressione: alcune apparivano compatibili con un precedente episodio di violenza. Un particolare che ha portato i militari ad approfondire la situazione.

È così emerso che i carabinieri erano già stati chiamati a intervenire nell’ambito della stessa relazione. Due precedenti interventi risalivano ai mesi di agosto e settembre, sempre per episodi analoghi. Un quadro che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, farebbe pensare a una situazione di tensione e violenza non limitata all’ultimo litigio.

Il ventiseienne finisce nel carcere di Verbania

Alla luce di quanto accaduto e degli elementi raccolti, i carabinieri hanno proceduto all’arresto del giovane. Dopo le formalità di rito, il ventiseienne è stato trasferito nel carcere di Verbania, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Saranno ora gli ulteriori accertamenti a definire compiutamente le responsabilità in relazione ai fatti contestati.

L’episodio mette ancora una volta in evidenza quanto possano essere gravi le conseguenze della violenza all’interno di una relazione. In questo caso, la richiesta di aiuto partita dalla famiglia della vittima ha permesso l’intervento delle forze dell’ordine. Le indagini hanno inoltre portato alla luce precedenti situazioni che avevano già richiesto l’attenzione dei carabinieri.

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