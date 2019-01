Andrea Raineri morto a 41 anni: il ricordo di una città

Andrea Raineri morto a soli 41 anni: tutta Vercelli e il circondario incredula davanti alla scomparsa del giovane assessore.

Andrea Raineri morto a 41 ann: il ricordo di una città

«… non mi sembra vero… solo l’altro giorno ci siamo augurati buon compleanno su F.B. e adesso sei in cielo… Buon viaggio Andrea, grande cuore, grande simpatia, grande sorriso, grande amico… mancherai tanto». Questo è solo uno dei tanti messaggi che commemorano Andrea Raineri, l’assessore alle Politiche Giovanili morto lunedì mattina a soli 41 anni. Come riporta notiziaoggivercelli.it, anche su Facebook sono tantissimi a ricordarlo con affetto. «Addio anima gentile, tutti i ragazzi speciali piangono la tua scomparsa» è il messaggio di un utente del gruppo pubblico “Sei di Vercelli se”. «Sono senza parole – gli risponde un’altra utente – una persona buona gentile altruista, come lui ce ne sono poche, ciao Andre riposa in pace».