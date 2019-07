Azienda valsesiana sospende operaio che si masturbava in ufficio

Azienda valsesiana sospende per cinque giorni l’operario sulla cinquantina sorpreso dalle colleghe di reparto a masturbarsi.

Il curioso caso è avvenuto nei giorni scorsi in una azienda valsesiana. Durante l’orario di lavoro, ormai arrivati al tardo pomeriggio, l’uomo sarebbe entrato in un ufficio a vetrata posto a ridosso del reparto. Qui si sarebbe messo comodo sulla sedia e si sarebbe masturbato senza particolari problemi. Ma l’atto non è di certo passato inosservato: l’interno dell’ufficio è infatti ben visibile anche a chi è nel reparto, vista la presenza delle ampie vetrate. E infatti alcune colleghe stupite e infastidite hanno subito segnalato la cosa in direzione.

Nessuna denuncia

Non c’è stata denuncia (poteva scappare l’atto osceno), ma il cinquantenne è stato comunque sospeso per cinque giorni, e ora rischia anche provvedimenti più importanti per il suo comportamento. Il diretto interessato ha provato a giustificarsi spiegando di essere andato in quell’ufficio solo perché era più fresco in quanto c’era l’aria condizionata, senza però entrare nei particolari sulla propria “intima” attività.