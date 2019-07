Basket serie A a settembre a Varallo: arriverà la Vanoli di Meo Sacchetti.

Basket serie A a settembre ospite a Varallo

Dal 16 al 18 settembre Varallo ospiterà la Vanoli Cremona, squadra di serie A, che nella passata stagione ha vinto la Coppa Italia. A guidare il quintetto lombardo c’è Romeo Sacchetti, cittadino onorario di Varallo e grande amico di tutta la Valle, che ha frequentato per anni come direttore dei camp di minibasket inventati da Osvaldo Gagliardini.

LEGGI ANCHE: Gessi basket si affida al “dottor” Francesco Faragalli

Occasione per inaugurare il palazzetto

La comitiva cremonese arriverà in città lunedì 16 settembre e alloggerà all’albergo Italia. Martedì sera giocherà con ogni probabilità un’amichevole di lusso in orario serale al palazzetto Italo Grassi, quasi certamente contro una formazione coreana che in quel periodo sarà in tour in Europa. «Un paio di mesi fa – spiega l’assessore allo sport del Comune di Varallo Mauro Osti – abbiamo avuto un incontro con i rappresentanti della Vanoli e siamo stati felici di invitarli, visto che in quel periodo sarebbero stati in zona per disputare il trofeo Lombardia. Ci tenevamo in maniera particolare a riportare il grande basket a Varallo, sarà una sorta di inaugurazione per il nostro palazzetto, che è stato sottoposto di recente a un importante restyling».