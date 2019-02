Carabinieri Alagna: la notizia di un bel gesto diventa virale sul web

Carabinieri Alagna: la notizia di un bel gesto che ha salvato un malcapitato diventa virale sul web. Migliaia di viualizzazioni sul sito di Notizia Oggi, condivisioni a decine sui social.

I militari aiutano un malcapitato arrivato da Londra

Per chi se lo fosse perso, il fatto in sintesi è questo. Qualche giorno fa i carabinieri di Alagna si sono autotassati per pagare cena, pernottamento e poi anche volo a Londra per un 24enne che era appunto arrivato in paese dalla capitale brittanica. Là faceva il cuoco, ma il contratto era finito , per cui aveva deciso di tornare in Italia. E aveva puntato sulla Valsesia, contando di trovare rapidamente lavoro in un ristorante o albergo. Ma dopo due giorni di ricerche si era ritrovato con 10 euro in tasca, nessun lavoro e nessun posto dove passare la notte. Così è statp “adottato” dai militari, che l’hanno sfamato, gli hanno trovato un letto e l’hanno rispetido a Londra, dove nel frattempo il vecchio datore di lavoro aveva deciso di prolungargli il contratto.