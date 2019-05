Gattinara cantiere dell’ex cinema è… a Magenta. Qualcuno ha sbagliato a posizionare il cartello davanti alla recinzione dell’ex Italia.

Gattinara cantiere dell’ex cinema è… a Magenta

Qualcuno deve aver sbagliato cartello. E l’errore non è sfuggito, tant’è che è finito anche sul sito Gattinara On Line, proposto da Laura Filiberti. Si tratta del cartello posizionato davanti al cantiere avviato per cambiare volto all’area in cui sorgeva il cinema Italia, che dovrà diventare un parcheggio. Ebbene, sul cartello che deve dare tutte le indicazioni relative al cantiere medesimo (una sorta di “carta di identità” dell’intervento) si legge che si tratta di un lavoro eseguito… nel Comune di Magenta, provincia di Milano. Tra l’altro, in questi giorni il cantiere è fermo in attesa del via da parte del Demanio.

Foto Laura Filiberti pubblicata su Gattinara On Line