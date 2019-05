Gattinara nuovo allarme api: sciame nel cortile della chiesa | LE FOTO

Gattinara nuovo allarme api: sciame nel cortile della chiesa. Dopo gli episodi dei giorni scorsi, ieri è stato necessario un altro intervento dei vigili del fuoco di Varallo per far sgomberare uno sciame nel centro storico.

Questa volta si sono date appuntamento nel cortile della chiesa parrocchiale, in corso Valsesia, insediandosi in un cespuglio addossato ad un muro. A dare l’allarme, nel pomeriggio, è stato il titolare del bar situato di fronte alla parrocchiale, nel timore si trattasse di ben più pericolose vespe. Fortunatamente si trattava di api; vespe e calabroni infatti nidificano un po’ più avanti, pertanto gli avvistamenti sono più frequenti in estate. La squadra dei pompieri varallesi ha quindi chiamato un apicoltore della zona, che ha “convinto” gli insetti a seguirlo. Pare comunque che questo sia il periodo classico in cui le api sciamano.

