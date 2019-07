Prato Sesia raduna 140 commensali per la “pollata” | LE FOTO

Prato Sesia raduna 140 commensali per la “pollata”. La manifestazione organizzata dalla società sportiva pratese Fulgor si è svolta venerdì sera in piazza Furgotti. Un evento che, come lo scorso anno, ha richiamato moltissimi partecipanti.

Massimo Cagnone, fra gli organizzatori, afferma: «Siamo giunti alla seconda edizione e siamo molto soddisfatti, perché hanno partecipato 140 persone; fra le prossime iniziative, ci sarà la corsa podistica di settembre autorizzata Fidal.

La manifestazione si svolgerà il 13 settembre con il patrocinio del Comune. Si tratta del terzo circuito degli assi, 1600 metri da percorrere 3 volte, più un lancio di 200 metri. E’ una gara Fidal Regionale di corsa su strada ,valida come 12esima prova del corri Piemonte 2019, e settima prova del Corrigiò 2019.