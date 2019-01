Serravalle colonie feline: con Enpa problema risolto

Serravalle colonie feline sotto controllo grazie alla collaborazione tra Enpa e Comune di Serravalle.

Serravalle colonie feline, la dichiarazione di Alessandra Boccalatte

«Nel 2017 c’era una colonia felina abbastanza numerosa in via Sant’Antonio – spiega la presidente dell’Enpa di Borgosesia – e grazie al lavoro e alla pazienza dei nostri volontari siamo riusciti a sterilizzare i gatti adulti e prenderci cura dei cuccioli riuscendo anche a darli in adozione. Posso dire che nel complesso nell’arco del 2018 abbiamo ritirato nel nostro rifugio dal territorio di Serravalle 14 gatti. Ricordo inoltre che forniamo cibo ai mici sterilizzati delle colonie di Gattera e Bornate e alle famiglie che non riescono a mantenere i propri cani, per un totale di 650 kg». Gli interventi che Enpa ha portato avanti sul territorio sono stati realizzati grazie all’aiuto di residenti e di molti volontari. Inoltre, dall’inizio del nuovo mandato di Massimo Basso è stata introdotta una figura che si occupa nello specifico del benessere animale.